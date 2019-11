Tragischer Unfall in Wermelskirchen : Tödlicher Fenstersturz im AJZ Bahndamm

Tragischer Unfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit schwersten Kopfverletzungen wurde am Sonntagmorgen ein 28-Jährige nach einem Punk-Festival vor der Tür gefunden.

Ein 28-jähriger Mann aus der Nähe von Trier hat sich bei einem Fenstersturz aus dem ersten Stock des Alternativen Jugendzentrums (AJZ) Bahndamm am frühen Sonntagmorgen tödliche Kopfverletzungen zugezogen und verstarb noch am Unfallort. Das AJZ ist eine weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Konzertlocation für Freude der Punk-,Trash-, Raggea- bis Dancehall-Musik. Die Polizei geht aktuell von einem tragischen Unfall aus; es lägen keine Erkenntnisse über ein Fremdverschulden oder Suizid vor. Die Kripo hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Im AJZ fand am Samstagabend ein Punk-/Metal-Festival mit sechs Bands statt. Zum Zeitpunkt des Todessturzes war es bereits beendet; die rund 100 Zuschauer hatten sich sich laut Informationen dieser Redaktion bereits auf den Heimweg gemacht. Das Festival war eigentlich ein Vorkonzert vor dem abschließenden zweitägigen Festival in Aachen, das in zwei Wochen stattfinden soll.