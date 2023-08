Fall im Krankenhaus Wermelskirchen Tod eines Patienten – BGH kippt Freispruch für Krankenpfleger

Der Bundesgerichtshof hat den Freispruch für einen Krankenpfleger im Zusammenhang mit dem Tod eines Demenz-Patienten in Wermelskirchen aufgehoben. Das Kölner Landgericht müsse den Fall neu aufrollen, ordnete der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem am Dienstag veröffentlichten Beschluss in Karlsruhe an. Das Landgericht hatte den Krankenpfleger am 15. Juli 2021 freigesprochen.