Mobilitätswoche in Wermelskirchen Wertvolle Tipps für den sicheren Umgang mit Rollatoren

Barrieren In Wermelskirchen geht die Europäische Mobilitätswoche am Mittwoch weiter: Dann findet um 15 Uhr eine Begehung der Innenstadt zum Abbau von Barrieren statt – in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung. Abends gegen 19.30 Uhr richtet der Beirat im Bürgerzentrum einen Sensibilisierungs-Parcours aus und stellt die App „RBK-barrierefrei“ vor.

Bus Bevor am Freitag die Abschlussveranstaltungen in Bergisch Gladbach stattfinden, heißt es am Donnerstag „Musik im Schnellbus X24“. Von 17 bis 19 Uhr liegen am Busbahnhof Melodien in der Luft.