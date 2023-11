Kabarett in Wermelskirchen Melancholie als Weg zum Glück

Was soll man von einem Programm erwarten, das so eingeleitet wird: „Was wäre die Welt ohne Traurigkeit?“ Viel, sehr viel.. Was würde alles fehlen, gäbe es nicht melancholische Kunstschaffende? „Keine Pina Bausch, keinen Charlie Chaplin, keinen Franz Schubert – nur noch Fips Asmusen und die Zillertaler Schürzenjäger.“ Das sagte Tina Teubner am Freitagabend in der Katt. Sie hatte ihr neues Programm „Protokolle der Sehnsucht“ mitgebracht. „Ein wirkliches Sehnsuchtsprojekt, das ich schon einige Zeit mit mir herumtrage, und das in der Zeit dieses kleinen Virus noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat“, sagte Tina Teubner, die die Bühne wieder mit ihrem so kongenialen wie schweigsamen Partner Ben Süverkrüp am Piano teilte.