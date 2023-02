Unerwarteter Fund Tiefen-Brunnen auf Loches-Platz entdeckt

„In Wermelskirchen gab es früher viele Privatbrunnen“, weiß Michaela Böllstorf. Da sich auf dem Loches-Platz früher die Schuhfabrik „Schumacher und Schmidt“ befunden habe, liege die Vermutung nahe, dass der gefundene Tiefen-Brunnen aus dieser Zeit stammt. Volker Ernst, Vorsitzender der Wermelskirchener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins hat für die Stadt recherchiert: „Die Fabrik wurde 1854 erbaut und in den Jahren 1864 und 1871 erweitert. Auf historischen Fotos der Fabrik ist an der Stelle, an der der Brunnen gefunden wurde, ein Vorbau.“ Es könne also gut sein, dass man deshalb auf den Fotos keinen offenliegenden Brunnen sehe.