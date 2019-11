Wermelskirchen : Tiefe Rinne im Asphalt wird bald geschlossen

Wer kein geländegängiges Auto fährt, bremst derzeit auf der Stockhauser Straße abrupt im Bereich des Parkplatzes am Städtischen Gymnasium ab. „Da klafft eine tiefe Rinne im Asphalt, mit meinem Kleinwagen kann ich da nur langsam drüberrollen“, sagte ein Leser am Bürgermonitor dieser Redaktion.

Die Straße war für die Verlegung von Versorgungsleitungen aufgerissen worden worden. Der jeweilige Versorgungsträger stelle im Vorfeld einen Antrag an die Stadt, unter bestimmten Auflagen genehmigt der Straßenbaulastträger, in diesem Fall die Stadt, dann die Arbeiten. Die vom Versorgungsträger beauftragte Baufirma sei auch für die Beschilderung zuständig. In der Stockhauser Straße fehle jetzt nur noch die Schlussdecke, aber zum einen bündeln die Baufirmen derlei Aufträge zeitlich, zum anderen könne die Asphaltdecke nur bei bestimmten Mindesttemperaturen und trockenem Wetter aufgetragen werden, so Drescher. Die Restarbeiten werden aber in den nächsten Tagen erledigt.