THW in Wermelskirchen : Medaillen ehren den Kampf gegen die Flut

Wermelskirchen Die THW-Kräfte in Wermelskirchen wurden für ihre Arbeit bei Unwetterkatastrophe im Juli 2021 geehrt – kein Einsatz war bis dahin größer.

Das Tief „Bernd“ wirkt nach. Spätestens seit dem Starkregenereignis im Juli 2021 sind auf alle Ebenen die Themen Klimaschutz und -anpassung in das tägliche Bewusstsein vorgedrungen. In die Chronik des Wermelskirchener Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks (THW) werden die Einsätze rund um die mit dem Starkregen einhergehenden Überflutungen genauso. „Es war einer der größten, wenn nicht der größte Einsatz für unseren Ortsverband“, sagte der THW-Ortsbeauftragte Björn Zanger vor den 50 ehrenamtlichen Kräften aus Wermelskirchen , die zur Bekämpfung des „Bernd“-Unwetters im Einsatz waren.

Gemeinsam mit Miriam Dell von der THW-Regionalstelle Olpe des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, an die der Ortsverband angeschlossen ist, überreichte Björn Zanger den Einsatzkräften eine Dankes-Medaille nebst Urkunde vom NRW-Innenministerium, die alle Einsatzkräfte die rund um „Bernd“ ausgerückt sind, erhalten, sowie eine THW-Motivationsmedaille. „Es war der insgesamt größte THW-Einsatz in Bezug auf die Anzahl der eingesetzten Kräfte“, bilanzierte Miriam Dell: „Unsere vergleichsweise kleine Regionalstelle liegt deutschlandweit in den Top 5, was die geleisteten Stunden angeht.“