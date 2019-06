Schulkonferenz sprach 48-Jährigen Vertrauen aus : Thilo Mücher soll künftig das Berufskollegs leiten

Wermelskirchen/Wipperfürth (pd) Thilo Mücher (48) wird voraussichtlich ab dem neuen Schuljahr Schulleiter des Bergischen Berufskollegs. Das bestätigte Wolfgang Saup, zuständiger Dezernent bei der Bezirksregierung Köln, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wichtige Stufen im Bewerbungsverfahren vor einer Ernennung hat der derzeitige kommissarische Leiter bereits durchlaufen. Am Donnerstag hat er sich schließlich der Schulkonferenz als einziger Bewerber um diese Stelle vorgestellt – auch das ist im Bewerbungsverfahren üblich, selbst wenn er für die Beteiligten längst kein Unbekannter mehr ist. „Die Schulkonferenz hat mir ihr Vertrauen ausgesprochen“, sagte Thilo Mücher am Freitag. In dem Gremium, das im Auswahlverfahren eine Empfehlung abgibt, sitzen Vertreter der Eltern, Schüler und Lehrer, es nahmen auch Vertreter der Ausbildungspartner, Gewerkschaften, des Schulträgers und Dezernent Wolfgang Saup teil. Im neuen Verfahren zur Bestellung von Schulleitern gibt auch der Schulträger ein Votum ab, auch dieser habe sich positiv geäußert, so Saup.