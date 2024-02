Am Haus von Volker Schmitz in Dhünn Thermografiker sucht nach Wärmebrücken

„Und wenn man eine – etwa auch ältere – Bestandsimmobilie gekauft hat – als Bestandsaufnahme“, ergänzt er. Also in etwa das, was auch Volker Schmitz macht, auch wenn er schon seit vielen Jahren in seinem Haus lebt. „Ich werde nach der Auswertung sehen, was wir wo und wie machen können“, sagt Schmitz.