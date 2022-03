Kultur in Wermelskirchen : „Wunderwelt“-Kinder finden Beat

Wermelskirchen Trotz Corona gelingt nun die verschobene Theateraufführung der DRK-Kindertagesstätte. Diese fand in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik statt

Das Kinder-Musical „Die Eule findet den Beat“ hatten sich das Erzieherteam um Kita-Leiterin Birgit Fischer sowie die angehenden Schulkinder, die stets die Hauptrollen in dem jeweiligen Stück übernehmen und dabei von jüngeren „Wunderwelt“-Kindern als Statisten unterstützt werden, dieses Mal ausgesucht. 17 Jungen und Mädchen werden zum kommenden Schuljahr die „Wunderwelt“ in Richtung Grundschule verlassen, insgesamt brachte es das Ensemble auf gut 30 Kinder plus Betreuer.

Nicht nur Elias, der sich mit großer und glänzender Elvis-Sonnenbrille sowie Irokesen-Frisur in einen wilden Punk-Rocker verwandelt hatte, war vor Beginn aufgeregt. „Vorfreude und Nervösität sind bei den Kindern immer groß – das macht ja den besonderen Reiz“, freute sich Birgit Fischer, die noch in den beiden Tagen vor der Aufführung um das Gelingen bangen mussten. In zwei der insgesamt drei „Wunderwelt“-Ü3-Gruppen fiel der Pool-PCR-Test positiv aus, letztlich erwiesen sich jedoch „nur“ zwei Kinder als mit Corona infiziert, so dass dem Theaternachmittag nichts im Wege stand.