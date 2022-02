Neue TGV-Mädchenturngruppe in Dhünn startet mit Ambitionen : Der Nachwuchs möchte Flicflac lernen

Dhünn Mit Übungsleiterin Tanja Rauin kann der TGV Dhünn eine neue Mädchenturngruppe anbieten, die sich an fünf- bis zehnjährige Sportlerinnen richtet. Ein langfristiger Wunsch der 41-Jährigen ist der Aufbau einer Turnriege, die auch an Wettkämpfen teilnimmt.

Leistungsdruck soll den Spaß an der Freud‘ nicht verderben, aber ganz ohne Ambitionen ist Tanja Rauin nicht. Dank des Engagements der Übungsleiterin kann der Turn- und Gymnastikverein Dhünn (TGV) eine neue Mädchenturngruppe in der Dhünner Mehrzweckhalle anbieten. „In erster Linie geht es bei den wöchentlichen Treffen um Freude an Bewegung und Sport, um einen Ausgleich für die Kinder“, sagt Tanja Rauin im Gespräch mit unserer Redaktion: „Aber: Mein Traum ist der Aufbau einer Turnriege, die langfristig auch an Wettkämpfen teilnimmt.“ Die 41-Jährige sieht dafür durchaus realistische Chancen, wenn sich die Nachuwchsturnerinnen der Gruppe dauerhaft zusammenfinden: „Im Regelfall bleiben die Mädchen ja mindestens bis zum Ende ihrer Schulzeit im Dorf.“

Tanja Rauin kennt eine solche Laufbahn aus eigener Erfahrung, sie war selbst als Mädchen junge Turnerin und trat für Dhünn bei Wettkämpfen an. Nun ist sie Mutter zweier Kinder und beruflich als Lehrerin tätig, was ihr für den Einsatz als Übungsleiterin hilfreiche pädagogische Kenntnisse mitgibt. Zuletzt war Tanja Rauin in der Eltern-Kind-Turngruppe des TGV aktiv – der ist ihre fünfjährige Tochter Ella nunmehr entwachsen und diese begleitet ihre Mama begeistert zur neuen Mädchenturngruppe. „Radschlag und Handstand möchte ich lernen“, sagt Ella, sie hat eine ­­ziemlich genaue Vorstellung davon, was sie beim Mädchenturnen trainieren will. Ihre Mutter hält unterdessen den sprichwörtlichen „Ball flach“: „Wir haben ja gerade erst einmal den zweiten Trainingstermin und werden sehen, wohin sich das entwickelt.“ Festgestellt habe sie aber gleich: „Die Mädchen sind fit und sportlich. Und das macht Spaß.“