Praktisch für Urlauber : Wermelskirchener Lebenshilfe testet künftig auch mit PCR

Erweitert ihr Angebot: Die Lebenshilfe Bergisches Land. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Bisher waren bei der Lebenshilfe nur Schnelltests möglich. Jetzt wird es auch die Möglichkeit geben, sich vor Reisen mit der sicheren PCR-Variante testen zu lassen. Derweil gibt es auch Neuigkeiten zu den Schnelltests.

Pünktlich zur Urlaubszeit plant die Lebenshilfe Bergisches Land, ihr Angebot zu erweitern. Schon ab Anfang nächster Woche sollen in der Teststelle im Bürgerzentrum nicht nur Schnelltests, sondern auch die genaueren PCR-Tests durchgeführt werden. Diese sind Grundlage für die Daten des Robert-Koch-Instituts und des Gesundheitsamts. „Personen, die ein positives Schnelltestergebnis erhalten haben, können dann direkt bei uns auch einen PCR-Test machen“, sagt Axel Pulm, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bergisches Land. Für viele Urlaubsländer sind darüber hinaus derzeit noch PCR-Testungen nötig. Die Proben werden vom Bürgerzentrum an ein Labor geschickt. Die Kosten dafür werden etwa 75 Euro betragen, die im Falle der Urlaubsreise selbst getragen werden müssen. Die Bestätigung eines positiven Schnelltests durch einen PCR-Test ist hingegen kostenfrei. Die Lebenshilfe verzeichnet in den vergangenen Tagen einen leichten Rückgang der Schnelltests um etwa 15 Prozent im Vergleich zum Beginn des Vormonats. „Trotzdem kommen immer noch viele Menschen, die Sicherheit für sich selbst wollen“, sagt Pulm.

Auch ins Testzentrum der Bergischen Apotheke kommen offenbar weniger Menschen. „Unsere Tests sind 20 bis 25 Prozent zurückgegangen“, sagt Inhaberin Ursula Buhlmann. Durch die Lockerungsschritte im Rheinisch-Bergischen Kreis braucht man für bestimmte Aktivitäten aktuell keinen Test mehr. So kann die Außen- und Innengastronomie auch ohne vorherigen Abstrich besucht werden, der Einzelhandel ist schon seit einiger Zeit von dieser Pflicht befreit. Der Kreis kann diesen Trend auf Anfrage nicht bestätigen. „Zwar gab es vor den Feiertagen deutlich mehr Tests als zuletzt, allerdings pendeln sich die Zahlen auf einem gleichbleibenden Niveau ein“, sagt Birgit Bär, Sprecherin des Krisenstabs. In der Tat zeigen die Daten für den Kreis sowohl im Mai, als auch zu Beginn des Junis an vielen Tagen 7500 bis 8500 Tests an. Dazwischen gibt es immer wieder Ausreißer nach oben und unten. Am Freitag vor dem Pfingstwochenende wurden beispielsweise etwa 14.000 Personen getestet. Allerdings sei die Zahl der PCR-Testungen laut Bär stark zurückgegangen. Das sei nach dem Rückgang der Inzidenzwerte zu erwarten gewesen.

Einen wirklichen Rückgang konnte die Leiterin der Drive-In Teststelle an der Albert-Einstein Straße, Jeanne Altfeld, ebenfalls noch nicht feststellen. „Wir haben auch am Mittwoch noch 400 Tests gemacht“, sagt sie. Das sei mit den vergangenen Wochen durchaus vergleichbar. Die Montanus-Apotheke allerdings nimmt eine Abnahme wahr. „Das ist aber wegen der Vorgaben der Politik erwartbar gewesen“, sagt Chef Karl Thomas Winterfeld.

Grundsätzlich vermutet auch Altfeld, dass die Nachfrage nach Tests mittelfristig etwas zurückgehen wird. In den Apotheken werde man deshalb die Entwicklung weiter beobachten und gegebenenfalls darauf reagieren. Ursula Buhlmann überlegt, die Mittagspause im Testzentrum der Apotheke zu verlängern. Die meisten Menschen würden sich ohnehin eher morgens oder am Abend testen lassen. Auch Winterfeld kann sich vorstellen, dass Angebot etwas zurückzufahren. „Dabei wollen wir aber immer in der Lage bleiben, schnell auf Veränderungen zu reagieren“, sagt er. Ein kompletter Rückzug wird das also nicht. Die Anbieter wollten ihr Angebot zunächst aufrechterhalten.