Weihnachten in Wermelskirchen : Viele Corona-Tests an den Feiertagen

Wermelskirchen Die Teststellen in Wermelskirchen hatten an Weihnachten alle Hände voll zu tun. Einige Menschen hatten sogar Geschenke mit zum Test gebracht.

Während am Nachmittag ganze Familien mit Kindern und Kleinkindern die einstündige Öffnungszeit im Testzentrum in der Mehrzweckhalle Dhünn nutzten und gleich mit einem Spaziergang durch das Dorf verbanden, hätten es am Vormittag auf dem Stadtgebiet auch mehr Testkapazitäten sein dürfen. Denn die Teststellen am Krankenhaus, von der Muth Medical GmbH, und im Bürgerzentrum, von der Lebenshilfe Bergisch Land, wurden rege genutzt. Am Drive-In-Testzentrum an der Altenhöhe im Industriegebiet-Ost meldeten Anna Koch, Sevval Tozdas und Sarah Jäger: „Wir sind ausgebucht.“ Mit über 400 Tests an Heiligabend stieß die Drive-In-Linie an die Grenze, ist sie doch laut Leiterin Jeanne Altfeld auf etwa 300 Test pro Tag ausgelegt. Diese Zahl erreichte die Teststelle, an der die Probanden nicht einmal das Auto verlassen müssen, am ersten Weihnachtstag genau – war an diesem Tag genau wie am Folgetag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr auch weniger lange geöffnet als an Heiligabend (8 bis 15 Uhr).