Wermelskirchen Tente-Stiftung spendet 100.000 Euro an das Krankenhaus

„Heute feiern wir auf den Tag unseren 100. Geburtstag“, erinnert Peter Fricke an die Gründung des Unternehmens. Und natürlich wolle man die Freude zum Fest mit anderen teilen. Die Tente-Stiftung allerdings schüttet nicht nur in Festjahren Geld an wohltätige Zwecke aus. „Als meine Eltern die Stiftung 2003 gründeten, ging es ihnen ausdrücklich darum, mit der Dividende die Menschen in Wermelskirchen zu unterstützen“, so Peter Fricke. Und ganz oben auf der Liste stehe neben den Schulen auch das Wermelskirchener Krankenhaus. Deswegen hat die Stiftung in den vergangenen Jahren immer wieder fünf- oder auch sechsstellige Summen an das Krankenhaus überwiesen.