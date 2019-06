Sportlich : Tennisschwestern erfolgreich

Sina und Hanna Vogel. Foto: Silke Vogel

Wermelskirchen (tei.-) Knapp verpasst haben Sina und Hanna Vogel den Einzug ins Finale der Jugend-Bezirksmeisterschaften (Rechtsrheinisch) in Troisdorf. Die Zwillinge gingen nach ihrer Qualifikation bei den Kreismeisterschaften für den TC GW Wermelskirchen in der Altersklasse U12 an den Start.

