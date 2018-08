Wermelskirchen: Tempolimit-Schild auf L 409 abgebaut

Wermelskirchen Seit Monaten kämpft Rolf Brombach für ein Tempolimit 50 auf der kurvenreichen L409, die Verbindungsstraße zwischen Wermelskirchen Innenstadt und Preyersmühle.

Denn das bisherige Schild Tempolimit 70 suggerierte in seinen Augen den Fahrern, dass dieses hohe Tempo auch in den Kurven gut zu bewältigen sei. Besonders die letzte Kurve vor der Autobahnbrücke, die die L 409 überspannt, sei gefährlich. Wie zur Bestätigung seiner Auffassung ereignete sich Ende Mai just an dieser Stelle ein Unfall. Als er auf dem Schotterparkplatz seinen Wagen abgestellt hatte und sich die Wanderschuhe anzog, verlor ein Motorradfahrer in der Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Glücklicherweise verletzte sich der 52-jährige Mann aus Wuppertal nur leicht, als er die Kurve nach Angaben der Polizei unterschätzte. Auf weniger kurvenreichen Strecken gebe es deutlich niedrigere Tempolimits, argumentiert Rolf Brombach. Er verstehe nicht, warum sich die beteiligten Behörden derart gegen eine Tempobeschränkung stemmen. „Ich möchte einfach ernst genommen werden“, sagt Rolf Brombach. Bei der Stadt gelte er sicherlich schon als Querulant. „Was muss noch passieren?“, fragt sich der Leser und will weiter für ein Tempolimit kämpfen.