Geschäfte in Wermelskirchen : Umzugskarussell in der Telegrafenpassage

Umzugskarussell in der Telegrafenpassage

Geschäfte in Wermelskirchen

Ein Kran hievt Fensterteile in eine obere Etage der Passage. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Um Platz für einen potentiellen Bio-Supermarkt zu schaffen, wechseln zwei Mieter die Ladenlokale. Einen konkreten Anbieter, der die Nachfrage nach Bio-Produkten bedient, gibt es aber noch nicht.

Läuft alles wunschgemäß, könnte Anfang nächsten Jahres ein Bio-Supermarkt in die Telegrafenpassage einziehen und rund 650 Quadratmeter Fläche in dem Gebäude-Komplex belegen. Aber noch hat Wolfgang Schmitz-Heinen, Geschäftsführer der Witte Group, keinen Anbieter unter Vertrag – diese Marktlücke wolle er aber füllen, weil es in Wermelskirchen eine Nachfrage nach Bio-Produkten gibt. „Es gibt Interessenten. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr zum Vertragsabschluss kommen“, sagte er auf Nachfrage dieser Redaktion.