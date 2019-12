Anzeige wegen Sachbeschädigung in Wermelskirchen : Telefonzelle am Rathaus mutwillig zerstört

Wermelskirchen Ein Zeuge hatte am frühen Freitagmorgen gegen 1.40 Uhr in der Innenstadt einen lauten Knall gehört, allerdings keine verdächtige Person gesehen.

Ein unbekannter oder mehrere bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, 27. Dezember, eine Seitenscheibe der Telefonzelle an der Telegrafenstraße auf Höhe des Rathauses eingeschlagen. Ein Zeuge habe gegen 1.40 Uhr einen lauten Knall gehört, allerdings keine verdächtige Person gesehen, sagte Polizeisprecher Richard Barz am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion. Es liege eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor, eine heiße Spur gebe es aber noch nicht. Die Schadenshöhe sei unbekannt. Am Montag lagen noch die Splitter des Sicherheitsglases auf dem Gehweg. Passanten schauten sich die Reste dieses Aktes von Vandalismus kopfschüttelnd an.