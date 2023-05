Kriminalität in Wermelskirchen Telefonbetrüger rufen mit „Unfall-Masche“ bei Senioren an

Ein 80-jähriger Wermelskirchener erhielt am Montag, 8. Mai, gegen 11.15 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. Eine weibliche, weinerliche Stimme meldete sich am Telefon, gefolgt von einer vermeintlichen Polizeibeamtin namens „Berends“, die vorgeblich zur Polizei Remscheid gehörte. Die Schwester des 80-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und man müsse nun eine Kaution hinterlegen, damit diese nicht in Untersuchungshaft müsse. Hierzu sollte der Senior seine Hausbank aufsuchen und „so viel Bargeld wie möglich“ abheben. Von diesem Vorfall berichtet die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises.