Stadt Wermelskirchen : Stadt ermuntert zur Teilnahme an Datenerhebung für Mietspiegel

Wermelskirchen Im September hat die Mietdatenerhebung zur Erstellung eines neuen Mietspiegels begonnen – Mieter und Vermieter können noch bis Sonntag, 15. November, an der Umfrage teilnehmen.

Der Technische Beigeordnete Thomas Marner ermuntert noch einmal alle Mieter und Vermieter dazu, sich an der Datenerhebung zum Mietspiegel zu beteiligen. Diese läuft noch bis zum 15. November. „Nur wenn wir möglichst viele Rückmeldungen und somit umfassende Informationen zu bestehenden Mietverhältnissen erhalten,“ betont Marner, „können wir den ortsüblichen Mietpreis in Wermelskirchen fundiert ermitteln und diesen im Mietspiegel abbilden.“

Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete und bildet das örtliche Mietpreisniveau ab. Er ist eine wichtige Orientierungshilfe für Mietparteien, um in eigener Verantwortung die Miethöhe zu vereinbaren. Dies soll künftig mithilfe eines einfachen Mietspiegels gewährleistet sein. Für den neuen Mietspiegel werden alle Mietverhältnisse berücksichtigt, die in den letzten sechs Jahren neu abgeschlossen wurden oder bei denen die Miete in dieser Zeit erhöht wurde. Die so ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete wird erwartungsgemäß ein realistischeres Bild des Wohnungsmarkts vor Ort abgeben.