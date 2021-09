Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen : Tausende schlendern durch die Innenstadt

Gemütlicher Bummel durch die Innenstadt: Viele Wermelskirchen und auswärtige Gäste kamen zum verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Der zweite Versuch des verkaufsoffenen Sonntags glückte. Zwar öffneten weniger Händler die Türen, aber es herrschte gute Stimmung.

Yvonne von der Heydt und Hanspeter Tiefenbach wollten von Remscheid aus eigentlich nur eine Radtour über die Trasse machen. Als sie in Wermelskirchen durch die Innenstadt radeln, treffen sie unerwartet auf Musik, Menschen und Kulinarisches am Straßenrand. „So ein schöner Zufall: Sonne, Musik und ein Aperol Spritz. Was gibt es Besseres?“, sagt Yvonne von der Heydt und lacht gut gelaunt. Am Stehtisch vor dem Rathaus treffen sie auf ein junges Paar aus Burscheid, dem es ähnlich geht. Gemeinsam genießen sie die Pause in der Sonne.

André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“, steht gleich nebenan und blickt auf die sommerliche Kulisse. „Wir sind versöhnt“, sagt er. Weder Verdi noch der Stadt wolle man irgendetwas nachtragen. Es sei schön, dass der verkaufsoffene Sonntag im zweiten Anlauf habe stattfinden können. „Auch wenn wir uns natürlich alle einig sind, dass die Innenstadt am Krammarkt-Wochenende ganz anders ausgesehen hätte“, räumt er ein. 50 Händler hätten am vergangenen Wochenende eigentlich ihre Türen öffnen wollen.

Info Entscheidung in kurzfristiger Ratssitzung Verdi Zwei Tage vor dem verkaufsoffenen Sonntag am 5. September hatte Verdi erfolgreich Einspruch eingelegt. Der Aktions-Sonntag war abgesagt worden. Stadtrat Kurzfristig schaffte der Stadtrat in der vergangenen Woche dann die politischen Voraussetzungen für einen zweiten Anlauf – in einer etwa vierminütigen Sitzung und mit Zustimmung von Verdi. Der Marketingverein gab als Dankeschön ein Bierchen aus.

Beim zweiten Versuch sind es dann zwischen 30 und 40. „Viele hatten einfach anders geplant“, sagt Hans-Jürgen Theiß, der vor seinem Geschäft an der Kölner Straße einen Kaffee trinkt. Er selbst habe direkt nach der Verschiebung abgesagt: „Ich wollte mit meinem Enkel zur Kirmes“, erzählt er, „das ist schließlich wichtig. Wir wollen den Kindern doch die Tradition weitergeben.“ Als sein Enkel krankheitsbedingt ausfiel, öffneten Hans-Jürgen und Ina Theiß dann spontan doch ihre Türen. „Hier unten ist allerdings nicht viel los“, sagt er. Viele der Kollegen auf der Kölner Straße lassen die Türen geschlossen – bis auf Woolworth und Tausendschön. „Ich schicke die Menschen hoch zur Telefgrafenstraße und zur Kirmes“, sagt Theiß.

Yvonne von der Heydt und Hanspeter Tiefenbach aus Remscheid mit Weißwein und Aperol Spritz. Foto: Jürgen Moll

Dort herrscht am Sonntag dann auch Hochbetrieb. „Wir haben Glück, dass das Wetter mitspielt“, sagt Lisa Becker in der Parfümerie Flohr. Bei der schlechten Wettervorhersage habe sie schon alle Felle davonschwimmen sehen. „Nun bleibt nur ein kleiner schlechter Nachgeschmack wegen der Absage in der vergangenen Woche“, sagt sie, „wir freuen uns aber vor allem, dass die Kunden diese Woche dabei sind.“

Viele Wermelskirchener nutzen am Sonntagnachmittag die Gelegenheit, um über Telegrafenstraße und Eich weiter zum Schwanen zu spazieren. Der türkisch-islamische Verein bietet Waffeln und Türkische Pizza an, vereinzelt haben Händler ihre Fest-Angebote auf die Straße gezogen. „Die Stimmung ist schön“, sagt Barbara Busch in der Buchhandlung Marabu, „und wir sind froh, dass dieser verkaufsoffene Sonntag möglich gemacht worden ist.“ Viele der Kunden hätten in der vergangenen Woche ihr Bedauern über die Absage nach dem Verdi-Einspruch beteuert.

„Als wir heute um drei nach 13 Uhr geöffnet haben, standen schon die ersten Kunden vor der Tür“, erzählt auch Stefan Rojewski von „Male“. Und auch anderthalb Stunden später herrscht in seinem Bekleidungsgeschäft Hochbetrieb. „Das zeigt uns einfach ganz deutlich: Die Menschen wollen diesen verkaufsoffenen Sonntag“, sagt er, „nicht acht oder zehn, aber vier.“ Außerdem könne der Handel jetzt wirklich jeden Euro gebrauchen. Deswegen sei er froh, dass es zum verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften so schön voll werde. Kundin Claudia Pepper, die gerade nebenan mit ihrem Mann über einen Einkauf berät, stimmt zu: „Zu unserer Kirmes und zum Krammarkt gehört der verkaufsoffene Sonntag einfach dazu“, sagt sie. Für die Absage habe sie überhaupt kein Verständnis gehabt. Umso wichtiger sei es ihr gewesen, beim zweiten Anlauf dabei zu sein und die Händler zu unterstützen.