Tanzschulen in Wermelskirchen : Gemischtes Corona-Fazit bei den Tanzschulen

Wermelskirchen Endlich ist es wieder so weit: Tanzschulen können seit Juni den Onlineunterricht wieder in Präsenz stattfinden lassen. Die Tanzschulen ziehen ein Fazit aus den letzten anderthalb Jahren.

Anders hielt es Sascha Kabeck, Geschäftsführer von „Kabeck´S dancing and more“: „Wir haben keinen Online-Unterricht angeboten, denn das Interesse unserer Kunden war dafür nicht allzu groß.“ Aus diesem Grund freut er sich umso mehr, dass der Tanzunterricht seit Juni wieder in Präsenz stattfinden kann.

Unterschiedliche Entwicklungen gab es ebenfalls bei den Mitgliederzahlen der Tanzschulen. Felix Koch sagt dazu: „Natürlich haben wir in der Corona-Zeit Mitglieder verloren, doch die meisten haben nach unserer Öffnung wieder zu uns gefunden und seitdem gehen unsere Zahlen wieder nach oben.“ Anders war das bei „Kadeck´S dancing and more“. „Wir haben in der Corona-Zeit tatsächlich Mitglieder gewonnen. Diese Entwicklung halte ich nicht für selbstverständlich und deshalb bin ich unseren Kunden um so dankbarer.“ sagt Sascha Kabeck.