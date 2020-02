Party im Bürgerzentrum : Tanz in den Mai als „Dance for Benefiz“

Wermelskirchen Für die Party am 30. April kooperieren die Fördervereine des Dabringhausener Freibades und des SSV Dhünn mit dem Stadtmarketingverein. Mit den Erlösen werden Projekte finanziert.

Das ist ein Brückenschlag von der City bis in die Dörfer: Gemeinsam mit dem Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) veranstalten die Fördervereine des SSV Dhünn und des Freibades Dabringhausen einen Tanz in den Mai-Abend im Wermelskirchener Bürgerzentrum. Unter dem Motto „Dance for Benefiz“ wollen die Vereine beim Schwoofen, Plauschen und Feiern sowie Speis und Trank ein „nettes Sümmchen“ für ihre Projekte erzielen: Im Waldbad an der Linnefe stehen noch reichlich Investitionen an und der noch rotfarbene Ascheplatz in Dhünn soll schnellstmöglich als Kunstrasen-Fußballgrund in sattem Grün strahlen.