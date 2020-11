Ehrenamtliche verkaufen Weihnachtsbäume in Wermelskirchen : Tannen-Handel für den guten Zweck

Wermelskirchen Trotz Pandemie-Bedingungen halten ehrenamtlich Aktive an ihren traditionellen Weihnachtsbaum-Verkäufen fest. Das gilt für kirchliche Einrichtungen und auch für Sportler. Auf den Verkauf von Getränken oder Snacks verzichten sie jedoch alle.

Das bestätigt auch Beatrix Fischer von der Evangelischen Kirchengemeinde in Tente, wo sie unter anderem als Jugendreferentin aktiv ist: „Da wir uns auf den Verkauf von Weihnachtsbäumen beschränken müssen, fallen natürlich Einnahmen weg. Eine Prognose über den Verlauf der Aktion können wir in diesem besonderen Jahr nicht wagen.“ Am Gemeindehaus in Tente findet der Verkauf nunmehr zum zwölften Mal statt – passend dazu am Samstag, 12. Dezember, von 11 bis 15 Uhr. „Wir hoffen auf die Treue unserer vielen Stammkunden“, blickt Beatrix Fischer aus: „Ansonsten ist gerade die schöne und freundliche Atmosphäre der Hauptgrund, weshalb die Leute kommen.“ Das sei üblicherweise mit „Smalltalk“ und „Leute treffen“ mehr als „nur einen Baum kaufen“. Immerhin: Während der Verkaufs-Aktion der Weihnachts-Tannen spielt der Tenter Posaunenchor „mit Abstand“ auf. „Wir wollen diese Tradition unbedingt aufrecht erhalten“, betont Beatrix Fischer. Eine andere Tradition muss dagegen in diesem Advent pausieren: Wegen Corona musste die Evangelische Gemeinde in Tente den beliebten Indoor-Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus absagen.

Weihnachtsbaum-Verkauf der Caritas-Heimstatt an der Katholischen Kirche St. Michael am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 16 Uhr und am Caritas-Wohnhaus am Vogelsang am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 17 Uhr.

Einen Lieferservice ins heimische Wohnzimmer bietet auch Reinhard Daschke mit seinen Mitstreitern beim Weihnachtsbaum-Verkauf am Samstag, 19. Dezember, zugunsten der Caritas-Heimstatt an. Bis Juli 2020 war Daschke Mitarbeiter der Caritas-Heimstatt und will aber auch im Ruhestand die Tradition fortsetzen: „Das machen wir bestimmt seit 30 Jahren. Pro verkauftem Baum bekommt die Caritas einen Betrag und ich fertige die weihnachtliche Dekoration in der Heimstatt am Vogelsang.“ Den Verkauf der Weihnachtsbäume organisiert Blaschke wie gewohnt an zwei Standorten: auf dem Platz vor der Katholischen Kirche St. Michael und am Caritas-Wohnhaus, Am Vogelsang 16. „Es gelten die pandemiebedingten Hygiene-Regeln, Mindest-Abstand und Maskenpflicht. Das wird ausgeschildert“, kündigt Reinhard Daschke an. „Auf Getränke-Ausschank müssen wir wegen Corona verzichten. Und wegen der Pandemie können die Bewohner der Heimstatt in diesem Advent leider auch nicht mithelfen.“