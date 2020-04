Coronavirus bei Senioren : Tagespflege wird zur Quarantäne-WG für Pflegebedürftige

Wermelskirchen Für Notfälle werden sechs Betten hergerichtet. Sabine Straßburger bereitet die Räume vor. Am Sonntag erwartet sie die ersten Kunden.

Die „Häusliche Krankenpflege Straßburger GmbH“ richtet in Dabringhausen eine Quarantäne-Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Personen ein. Aktuell werden die Räume hergerichtet, teilt Inhaberin Sabine Straßburger mit. „Der Rheinisch-Bergische Kreis hat uns gebeten, ob wir so eine Quarantäne-Wohngemeinschaft einrichten können“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Dem hat sie zugestimmt.

Eigentlich werden 14 Tagesgäste in ihrer Tagespflege betreut – doch Ende Februar hat Sabine Straßburger diese Einrichtung angesichts der Corona-Pandemie geschlossen. Dann trat das Kreisgesundheitsamt an sie heran, ob sie nicht für den Notfall eine Quarantäne-WG einrichten könnte. „Diese Wohngemeinschaft ist gedacht für Pflegebedürftige, die selbst Verdachtsfälle des Coronavirus sind oder deren Angehörige unter Quarantäne stehen. Aber natürlich auch solche Personen, die durch Pflegekräfte in ihrer häuslichen Umgebung versorgt werden. Wenn diese Pflegekräfte an Covid-19 erkrankt sind , müssen die Senioren ja auch versorgt werden“, so Straßburger.