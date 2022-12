Schullandschaft in Wermelskirchen Eine Schule zwischen Alltag und Politikum

Währenddessen ist der Schulträger offensichtlich um eine Abgrenzung bemüht: Das Team, das ursprünglich beim Tag der offenen Tür die künftige Gesamtschule vorstellen wollte, hat kurzfristig abgesagt. Stattdessen findet am kommenden Wochenende ein Infotag der Gesamtschule statt – ebenfalls in der Sekundarschule. „Das ist die logische Konsequenz des Ratsbeschlusses“, sagt Dezernent Stefan Görnert, der am Samstag in der Sekundarschule zu Gast ist. Er sei begeistert von dem Schulleben an der Sekundarschule. „Aber es gibt eine klare Trennung. Die Sekundarschule wird nicht in anderer Form weitergeführt. Wir fangen neu an“, ergänzt Jochen Bilstein, Vorsitzender des Schulausschusses. Deswegen sei es wichtig, beide Schulformen jetzt nicht in einen Topf zu werfen – und sich gemeinsam zu präsentieren. Das würde Eltern nur irritieren.