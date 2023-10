Villa Kattwinkel in Wermelskirchen Ein Haus mit Kobolden und Stadtgeschichte

Jahre später schrieb das Mädchen ihre Erinnerungen an das Familienleben an der damaligen „Wilhelmstraße“ auf und gab ihrem kleinen Buch den Namen „Das Märchenhaus“: Kein böses Wort, sondern viel Liebe habe es an diesem Ort gegeben, erzählte sie – und hielt damit wertvolle Erinnerungen an das Leben in der Villa Kattwinkel fest.