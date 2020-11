Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Tafel muss doch bis Ende November schließen

Wermelskirchen Der Vorstand der Tafel in Wermelskirchen hat sich schweren Herzens dazu entschieden, die Ausgabe bis zum Ende des Monats auszusetzen. Aktion „Fröhliche Weihnachten für alle“ läuft allerdings weiter.

Obwohl die Tafel in den vergangenen Monaten die Ausgabe nur im Freien abgehalten hat, „kommt es auch draußen natürlich zu Begegnungen“, sagt Brigitte Krips. „Und in Zeiten, wo es wichtig ist, dass Kontakte vermieden werden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, haben wir uns dazu durchgerungen, die Tafel erstmal zu schließen.“

Wenn die Corona-Zahlen es zulassen, soll der Betrieb am Dienstag, 1. Dezember, wieder aufgenommen werden stellt der Verein in Aussicht. „Bei diesem Lockdown ist es ja etwas anders, als im Frühjahr, weil es absehbar ist, dass wir wieder öffnen. Das war beim ersten Lockdown anders. Was trotz Lockdown allerdings weiterhin läuft ist die Aktion „Fröhliche Weihnachten für alle“, mit der bedürftigen Familien unterstützt werden, damit alle ein schönes Weihnachtsessen bekommen. Statt wie in den vergangenen Jahren jedoch Pakete mit Lebensmitteln zu packen, bittet die Tafel um Geschenkgutscheine für die betroffenen Familien. „Wer spenden möchte, kann im Supermarkt oder Einzelhandel einen Gutschein kaufen, den wir entweder am letzten Ausgabetag der Tafel vor Weihnachten, das ist der 16. Dezember, an unsere bedürftigen Senioren und Familien weitergeben oder aber bei ihnen in den Briefkasten stecken, wenn es nicht anders geht“, erklärt die Vorsitzende und verspricht: „Die Verteilung der Gutscheine findet auf jeden Fall statt.“ Möglich sind auch Geldspenden, die auf das Konto der Tafel eingezahlt werden, „und von denen wir dann Gutscheine kaufen.“