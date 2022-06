Betrug in Wermelskirchen : Täter gibt sich als Mitarbeiter der Stadtsparkasse aus

Betrug in Wermelskirchen

Wermelskirchen Ein unbekannter Täter gibt sich bei einem Anruf als Mitarbeiter der Stadtsparkasse aus. Da er detaillierte Informationen hat, schöpft das Opfer keinen Verdacht. Zwölf Stunden später ist das Konto leergeäumt.

Es sieht alles nach einem schweren Betrugsfall aus: Am Freitag, 24. Juni, erreichte eine Bürgerin ein Anruf auf ihrem Handy. Dieser Anruf erfolgte mit einer übertragenen Rufnummer, die zumindest den Anschein erweckte, eine Festnetznummer der Zweigstelle der Stadtsparkasse Wermelskirchen an der Berliner Straße zu sein. Dort hat die Bürgerin auch tatsächlich ein Konto. Wie die Frau gegenüber unserer Redaktion berichtete, habe der Anrufer auf verdächtige Konto-Bewegungen hingewiesen. Er kannte nicht nur die Konto-Nummer sondern auch andere dem Konto zugehörige Daten und riet zur sofortigen Sperrung des Kontos. „Das habe ich dann bestätigt. Zugleich wurde direkt ein Vor-Ort-Termin in der Sparkassenfiliale für Dienstag, 28. Juni, vereinbart, um die Sache zu regeln und das Konto wieder freizugeben“, berichtet die Bürgerin. Doch dann folgte der große Schock: Keine zwölf Stunden später war das Konto komplett leergeräumt.