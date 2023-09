Kultur in Wermelskirchen Power-Rock mit Herz und Härte

Schwarzes Hemd und Sonnenbrille, cooler Cowboyhut und eine Gibson-Les-Paul-Gitarre um dem Hals – so stand T. G. Copperfield auf der Bühne und brachte die Musik der US-Bluesrocker ins gut besuchte Haus Eifgen. Der Gitarrist, der aus dem süddeutschen Falkenstein stammt, ist mit seiner dreiköpfigen Band derzeit auf Tour, um sein neues Album „Out In The Desert“ zu bewerben. Das kam im Haus Eifgen sehr gut an, wie sich am Applaus bemessen ließ, den das Quartett ausgiebig und angereichert durch Jubel und Pfeifen spendiert bekam. Es war eine ehrwürdige Blues-Rock-Messe, angereichert mit einer Spur Americana, die Copperfield zelebrierte. Die Messgegenstände sind die E-Gitarre, aber auch die Orgel, die etwa bei „They Put Out The Fire“ herrlich grooven durfte.