Kultur in Wermelskirchen Bergisches Märchen kommt auf die Bühne

Das Brunnenhaus liegt an diesem Abend tief in der Dunkelheit des Bergischen Landes. „In der Aue“ hinter Dabringhausen ist es Abend geworden, und in dem gemütlichen Raum hinter dem kleinen Café treffen sich die Schauspieler der Gruppe „Szenenreif“ zur Probe. Gerade klingen Flötentöne durch die Räume. Nebel sucht sich den Weg unter den Türen hindurch in den benachbarten Raum. Ein heller Scheinwerfer ist auf ein gespanntes rotes Tuch gerichtet. Und wer die Seiten wechselt, kann beobachten, wie die Schatten zu spielen beginnen. Dazu klingt die tiefe, besondere Stimme von Jürgen Kirch durch den Raum.