Kulturinitiative Wermelskirchen : Swinging Christmas im Haus Eifgen

Die „Guntram-Leuchtkäfer-Blues-Band“ gastiert im Haus Eifgen. Foto: RP/Veranstalter

Wermelskirchen Die Guntram-Leuchtkäfer-Blues-Band serviert am Freitagabend City-Blues, Rock, Funk und Jazz. Und zum 28. Mal lädt Les Searle für Sonntag ab 11 Uhr zum Weihnachtsswing ein.

Jahresendspurt auch im Haus Eifgen: Am vierten Adventswochenende stehen zwei Konzerte an – unter 2G-plus. Das heißt: Vorlage des 2G-Nachweises plus Testergebnis, das nicht älter ist als 24 Stunden (kein Selbsttest) sowie der Pflicht zu Mund-Nase-Schutz bis zum Sitz- bzw. Stehplatz.

Am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, gastiert die Guntram-Leuchtkäfer-Blues-Band; sie schlägt musikalisch die Brücke vom elektrischen City-Blues im Stil der 1950er Jahre zu modernen Spielarten des Blues, welche Rock-, Funk- und Jazz-Elemente vereinen. Gegründet wurde die Band 1980; 2016 erfolgte nach gut fünf Jahren Pause ein Neustart mit Jochen Bauer (Mitgründer, Gitarre, Gesang), Ernst Kammann (Bass) und Stefan Schreiner (Schlagzeug). Das Trio beruft sich auf eine Blues-Definition von Wim Wenders: „Man hat den Blues, oder man hat ihn nicht – basta. Und wenn man ihn mal hat, kriegt man ihn nicht mehr los.“

Und so thematisiert das Trio die gesamte Bandbreite der typischen Blues-Motive: Harte Maloche („Nachtschicht-Blues“), durchzechte Nächte („Montagmorgen-Blues“), die unerfüllte Liebe oder die chronisch klamme Kasse eines Musikers („Ich bin wieder inne Miesen“) - alles mit deutschen Texten in Ruhrpott-Sprache und stets mit Heimatbezug zur Herkunft der Guntram-Leuchtkäfer-Blues-Band: eben dem Kohlenpott. Die Band ist dabei, sich einen festen Platz in der heimischen Blues-Szene zu erobern. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Am Sonntag, 19. Dezember, 11 Uhr, gibt es die nächste Folge der beliebten Tradition „Swinging Christmas“ mit Les Searle und seinen „Meisterswingers“. Zum 28. Mal lädt Les Searle zu diesem Weihnachtsswing ein. Gäste aus der Region, aber auch viele Freunde und Freunde von Freunden aus anderen Regionen, in denen der beliebte Jazzpianist und Jazz-Saxofonist seit vielen Jahren musikalisch oder privat unterwegs ist, kommen immer wieder gerne zu diesem Swinging Christmas. Nicht alle Weihnachtslieder eignen sich zum Swing, daher wird es auch Swing Standards – dem Anlass entsprechend ausgewählt – geben. Der vierte Advent im Haus Eifgen ist ein guter Tag für einen Ausflug ins Eifgental mit der ganzen Familie, heißt es in der Ankündigung der Kulturinitiative. Karten kosten 15 Euro.

(tei.-)