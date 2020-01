Internationales Jugendfußballturnier : Helfer mit Vereinsliebe stemmen das Turnier

Wermelskirchen Mit gut 100 Mitstreitern richtete der SV 09/35 die dritte Auflage des hochrangig besetzten Jugend-Hallenfußballturniers aus.

Die Banden werde der SV 09/35 in Zukunft anderen Vereinen zur Miete anbieten und natürlich beim nächsten Hallenturnier wieder nutzen. „Natürlich wird von so einem Turnier niemand von uns reich“, meinte Dennis Bischoff, wenn auch hoffentlich ein kleiner Erlös in der Vereinskasse lande: „Aber es macht schon richtig Bock, so ein Wochenende zu stemmen.“