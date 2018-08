Wermelskirchen: Supersommer weckt Heißhunger auf Eis

Wermelskirchen Der heiße, trockene Hochsommer beschert Eisdielen einen Riesenandrang. Die Umsatzzahlen von 2017 werden deutlich überboten.

Das bestätigt auch Lydia Zandomeneghi vom Eiscafé Venezia. „Das ist seit langem der beste Sommer“, sagt sie, während sie am Dienstagvormittag über der Buchhaltung sitzt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr könne sie schon jetzt absehen: Der Umsatz ist gestiegen. Dienstags haben die Zandomeneghis Ruhetag, Cordella zieht einen Tag später nach. Die Pause haben die Familien und ihre Teams auch nötig. Während der heißen Temperaturen vergeht kaum eine Minute, in der die Eisexperten nicht gefragt sind. In der Küche werde es dann richtig heiß, denn die Maschinen würden viel Wärme abgeben. „Die Leute meinen immer, wir hätten einen kühlen Job“, erzählt sie und lacht, „aber wir kommen richtig ins Schwitzen.“ Das bestätigt auch Mathias Noack, der im Juni sein Eiscafé in Dabringhausen eröffnet hat. „Ein Traumsommer für unsere erste Saison hier“, sagt er. Die Mitarbeiter allerdings hätten bei den Temperaturen zuweilen zu kämpfen – weil die Maschinen zwar auf die Hitze ausgelegt seien, aber wiederum viel Hitze abgeben. Da lobt Giorgio Barazzuol seine Klimaanlage in der Küche. Er möge zwar den Sommer. „Aber im Moment ist der schönste Platz der an der Eismaschine“, sagt er. Wenn es zu heiß werde, würde auch der Eisverzehr zurückgehen, ergänzt Barazzuol. Dann würden die Kunden eher auf kalte Getränke zurückgreifen. „Und wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, dann wird es am Nachmittag auch mal leerer“, berichtet Zandomeneghi. Den Kunden wird es zu heiß und sie kommen am Abend wieder, wenn die Sonne langsam untergeht. Dann seien wieder alle Stühle besetzt. Und auch die Eisbecher zum Mitnehmen gewinnen in den Abendstunden bei den heißen Temperaturen an Beliebtheit. „Es kommt in diesen Tagen ganz oft vor, dass abends um 21 Uhr große Eispakete rausgehen“, erzählt Zandomeneghi, „Becher für die ganze Familie.“