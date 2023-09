„In Frieden neues Leben aufbauen“ Stadt Wermelskirchen sucht Wohnraum für geflüchtete Menschen

„Auch wir suchen deshalb in den nächsten Wochen und Monaten Wohnraum für die Unterbringung von ausländischen Geflüchteten, um den betroffenen Menschen eine angemessene Unterbringung gewährleisten zu können“, betont die Stadt. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Bürgermeisterin Marion Lück zuletzt betont: „Eine Unterbringung in Sporthallen schließe ich derzeit aus.“ Denn, so die Überzeugung der Bürgermeisterin: „Das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn solche Hallen nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck dienen.“