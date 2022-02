Sturm und Regen in Wermelskirchen : Roxana lässt Talsperrenpegel steigen

Der Eifgenbach ist zwar angeschwollen, er erreichte aber nicht die Höhe von Juli 2021. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Es war ein eher ruhiger Sonntag für die Feuerwehr. 34 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in Neumühle. Die Pegelstände unterhalb der Großen Dhünn-Talsperre lagen während der Regenphase unterhalb von Warnstufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Tief Roxana hat zwar für Sturm und Regen am Wochenende gesorgt, doch Wermelskirchen blieb weitestgehend verschont. Die Feuerwehr rückte lediglich zu einem Einsatz in die Dhünner Straße am Sonntagnachmittag aus. Dort hatte der Sturm einen Baum auf einen Laternenmast gedrückt, der dann ebenfalls drohte umzukippen. Die Feuerwehr fällte nicht nur den Baum, sondern entfernte auch den Laternenmast. Danach wurde die Dhünner Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Am Montagmorgen rückte die Wehr dann zur Kreisstraße 19 nach Kenkhausen aus, wo ein Baum umgestürzt war. Auch der wurde zerkleinert und von der Straße geräumt.

Die Pegelstände der Flüsse schwollen am Wochenende deutlich an, erreichten aber nicht das Niveau vom Juli vorigen Jahres. Der Wupperverband, der am späten Freitag eine Hochwasserwarnung herausgegeben hatte, notierte von Sonntag bis Montagmorgen an der Großen Dhünn-Talsperre in Lindscheid eine Regenmenge von 21 Liter pro Quadratmeter. An der Messstation Neumühle waren es in demselben Zeitraum 34 Liter je Quadratmeter, berichtet auf Anfrage die Wupperverbandssprecherin Susanne Fischer.

An der Dhünner Straße wurde der Laternenmast umgelegt, weil ein Baum draufgefallen war. Foto: Udo Teifel

In der Talsperre war vor dem Regen mehr Stauraum frei, als im Monat Februar für den Hochwasserschutz freizugeben ist, erklärte Susanne Fischer. „Vorsorglich haben wir einen weiteren Puffer geschaffen, indem wir mehr Wasser vor dem Regen abgelassen haben.“ Am Sonntagmorgen lag der Speicherinhalt der Hauptsperre bei 66,86 Millionen Kubikmetern. Um rund eine Million Kubikmeter ist der Speicherinhalt am Wochenende gestiegen. Das Fassungsvermögen beträgt insgesamt 72 Millionen Kubikmeter. „Es ist noch Stauraum in der Hauptsperre frei“, so die Sprecherein.