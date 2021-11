Seit den Herbstferien besonders ausgeprägt : Stundenausfall in der Sekundarschule durch personelle Notsituation

Stundenausfall in der Sekundarschule durch personelle Notsituation

Die Sekundarschule ist im ehemaligen Hauptschulgebäude untergebracht. Gewartet wird auf den Baubeschluss für den Neubau an der Rot-Kreuz-Straße. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen In der Sekundarschule können aktuell 17 Lehrer ihren Dienst nicht verrichten. Die Stundenzahl wird gekürzt. Vertretungsstellen sind zwar ausgeschrieben, aber Wermelskirchen scheint nicht lukrativ genug.

Christian Schuldt, kommissarischer Schulleiter der Sekundarschule, hat sich für größtmögliche Transparenz entschieden und die Eltern bereits Ende Oktober informiert. In einem Elternbrief teilte er ihnen mit, dass zu dem Zeitpunkt ein Drittel der Lehrer (24 bis 65 Lehrer) ihren Dienst in der Schule nicht versehen können. Als Gründe führte er Kurzzeit- und Langzeiterkrankungen, Schwangerschaften und Elternzeit sowie Fortbildung an. Aktuell sind es noch 17 Lehrer. Schuldt im Gespräch mit der Redaktion: „Damit hat es sich ein bisschen beruhigt.“