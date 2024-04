Streuobstwiesen im Bergischen Land Kardinal Bea und die alten Sorten

Mittlerweile ist Rolf Meyer auch dem Bergischen Streuobstwiesenverein beigetreten. „In dem Verein ist unheimlich viel Wissen versammelt“, sagt Meyer. Die Mitglieder tauschen sich aus und geben ihr Wissen weiter – mithilfe von Workshops und Führungen auf den Wiesen, einem Blog oder der Internetseite. Mehr als zwei Millionen Aufrufe hat die Seite seit ihrem Start 2017 gezählt. „Das Interesse an Streuobstwiesen und alten Sorten ist groß“, hat Rolf Meyer festgestellt. Das gelte auch für die Wermelskirchener: Immer mal wieder würden sich Spaziergänger oder Wiesennachbarn bei ihm melden, Tipps für ihre eigene Bäume erfragen oder auch ihre Unterstützung anbieten. Mancherorts beteiligen sich Vereine oder Initiativen an der Ernte oder Vermarktung der Früchte. Rolf Meyer hat seine Äpfel im vergangenen Jahr größtenteils an die Tafel verschenkt. „Der Verkauf lohnt sich erst ab einer bestimmten Menge“, weiß er. Allerdings hat er einige Kanister Apfelsaft im Keller stehen, von denen er fast ein ganzes Jahr zehrt. „Alte Sorten sind einfach lecker“, sagt er und erzählt von der mobilen Apfelsaftpresse, die im Herbst durch das Bergische Land fährt. „Dort werden auch meine Äpfel in Saft verwandelt“, erzählt Meyer.