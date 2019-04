CDU erwägt rechtliche Schritte : Klicki droht Bürgermeister im Streit um Archivarstelle

Wermelskirchen Der Streit um die Stelle des Stadtarchivars spitzt sich zu: CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Klicki fordert Bürgermeister Rainer Bleek in einer Mail auf, die Beanstandung des Ratsbeschlusses zurückzunehmen und droht, ansonsten rechtliche Schritte einzuleiten.

Bleek hingegen sah sich verpflichtet, diesen Schritt einzuleiten, weil die fachgerechte Archivierung von Dokumenten eine Pflichtaufgabe der Kommune ist. Seit Jahrzehnten liege vieles brach, hatte der LVR bestätigt. Eine Aussprache mit Fraktionsvertretern über die Beanstandung hat Bleek in der nächsten Sitzung des Ältestenrats Anfang Mai geplant. Ein Austausch erscheint erforderlich. Die Meinungen, wie diese Pflichtaufgabe zu erfüllen ist, gehen weit auseinander. Bleek will eine feste Stelle, die SPD will ebenfalls eine unbefristete Stelle, „die Frage ist, wann und ob man zuvor mit einer befristeten Stelle beginnt“, sagte Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein. CDU und FDP sehen aber andere Möglichkeiten, die den Etat aber weniger belasten als eine neue Stelle, die mit rund 60.000 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Klicki zitiert in seiner Mail aus dem Archivgesetz. Es räume den Kommunen ein weites Ermessen ein, wie die Aufgabe „Archiv“ erfüllt werden kann. Archivgut könne auch an ein öffentliches, nichtstaatliches Archiv übergeben werden. Eine Übertragung auf eine für Archivierungszwecke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung wäre möglich. Das Archiv könnte von einer Dienststelle beraten werden, in der ein Archivar arbeitet.