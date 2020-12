Besonderes Weihnachtsgebäck in Wermelskirchen : Wie der Strauß auf den Keks kommt

Emminghausen Die Straußenfarm in Emminghausen und Christian Klostermann haben eine Kekswalze der besonderen Art entwickelt. Doch sie backt nicht irgendwelche Kekse – sondern solche mit ganz besonderem Bezug zur Farm.

Auf der Straußenfarm in Emminghausen liegt in diesen Tagen Weihnachtsduft in der Luft: Klaus Stöcker und Susanne Burghoff backen. Sie haben sich nicht für irgendwelche Kekse entschieden, sondern für Spekulatius mit Straußen-Silhouette. Um den besonderen Keks herzustellen, hat Klaus Stöcker Kontakt mit Geschäftspartner Christian Klostermann in Remscheid aufgenommen.