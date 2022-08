Straußenfarm Emminghausen : Auge in Auge mit Vogel Strauß

Wermelskirchen Die Baustellen rund um Wermelskirchen machen sich auch in Emminghausen bemerkbar. Aufgrund der Sperrungen der L101 und der Brücke Neuemühle fehlen Spontanbesucher.

Wenn auf der Straußenfarm die Küken geschlüpft sind, bekommen sie an Wochenenden eigentlich sanfte Musik zu hören. Eine Maßnahme zur Beruhigung – aber vor allem, um Geräusche von der Straße zu übertönen. „In diesem Jahr können wir jedoch darauf verzichten“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Schnabel. Seit einem Jahr gibt es keinen Durchgangsverkehr mehr.

Auf der einen Seite genießt man in Emminghausen die Ruhe, auf der anderen Seite werden die Ausflügler vermisst, die insbesondere an Wochenenden bei einer Tour durch das Bergische Land zufällig an der Straußenfarm vorbeikommen und Halt machen. „Rund um die Sommerferien verzeichnen wir bei den Besucherzahlen Einbußen von rund 40 Prozent“, zieht Kerstin Schnabel Bilanz zu den Jahren vor der Corona-Pandemie beziehungsweise der Starkregen-Katastrophe des vorigen Sommers.

Info Tägliche Führung bis 9. August Führungen In den Sommerferien (bis einschließlich 9. August) gibt es montags bis freitags jeweils um 14 Uhr eine offene Führung, zu der keine Anmeldung notwendig ist. Generell an Wochenenden starten Führungen um 13 Uhr und 15 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt bis fünf Euro (Erwachsene). Darüber hinaus können auch individuelle Gruppenführungen gebucht werden. Hofladen Die Öffnungszeiten des Hofladens sind unabhängig von denen der Straußenfarm – mittwochs 13 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 17 Uhr, sonntags 11 bis 16 Uhr. Die jeweils aktuell gültigen Öffnungszeiten sind auf der Homepage veröffentlicht. Anfahrt Aufgrund diverser Sperrungen ist die Straußenfarm derzeit nur über Dabringhausen über die L 101 / Wermelskirchener Straße aus Richtung Hilgen und Altenberg erreichbar. straussenfarm-

emminghausen.de

2020 hatten die Corona-Schutzmaßnahmen für eine drastische Reduzierung der Besucherzahlen geführt. Jetzt ist es die seit dem Hochwasser gesperrte Brücke in Neuemühle, die eine direkte Anfahrt aus Wermelskirchen unmöglich macht. Hinzu gesellen sich die Bauarbeiten an der Landesstraße 101 zwischen Stumpf und Habenichts sowie an der Autobahnbrücke Hünger. „Wir empfehlen allen, nur noch in Burscheid von der A1 abzufahren und dann über Hilgen und Dabringhausen zu uns kommen“, heißt es als guter Ratschlag auf der Internetseite der Straußenfarm.

Angesichts der vielen Einschränkungen der zurückliegenden Jahre habe es einige Mal auf der Kippe gestanden, ob die Farm in ihrer Größenordnung auf einer Fläche von rund 12,5 Hektar mit bis zu 200 Vögeln in artgerechter Haltung weiter betrieben werden würde. Inzwischen hat das kleine Team, das dringend Verstärkung gebrauchen könnte, diese Gedanken längst wieder verworfen. Was auch daran liegt, dass das Interesse an offenen und angemeldeten Führungen auch ohne Durchgangsgäste weiterhin groß ist. Vor den Sommerferien haben die Kindertagesstätten und Schulen aus der Umgebung ihre Besuche nachgeholt. Und auch das Hotel Wißkirchen in Altenberg bietet wieder regelmäßig Planwagenfahrten nach Emminghausen an.

Und zu sehen und entdecken gibt es reichlich. Schließlich ist noch bis Ende August Paarungszeit. Im Zwei-Wochen-Rhythmus erblicken jeweils bis zu 30 Straußenküken das Licht der Welt. Die Jüngsten haben sich im Schlupfschrank gerade erst aus dem Ei gepellt und warten jetzt darauf, wie der bereits knapp drei Wochen alte Nachwuchs durch das angrenzende Gehege zu laufen und die Welt zu erkunden.

Dass Kerstin Schnabel und das Straußenfarm-Team das Schlüpfen zeitlich so gut koordinieren können, liegt im Übrigen an der Natur. Die Strauße sammeln nämlich ihre Eier zehn bis 14 Tage lang, um dann mit der Brut zu beginnen. „Wir ahmen die Abläufe nach.“ In einem der Gehege gab es zuletzt extrem viele Eier einzusammeln: 37. „Ronny war fleißig“, sagt die Farm-Mitarbeiterin und lacht. Allerdings verheimlicht sie auch nicht, dass das Straußen-Männchen gleich elf Weibchen an seiner Seite weiß. Seit dem 14. Juli befinden sich diese Eier nun im Brutschrank bei einer konstanten Temperatur von 36,4 Grad, wo sie regelmäßig automatisch gedreht werden.

Dieser Blick hinter die Kulissen wird bei den Führungen genauso gestattet wie die „Auge in Auge“-Begegnung mit Vogel Strauß – allen voran die mit Gigolo. Das imposante Männchen mit einer Größe von etwa 2,40 Metern lässt sich wie all seine neugierigen Artgenossen nicht zweimal bitten, wenn Besucher vor dem Zaun stehen und das eine oder andere Foto machen wollen.