Laufvögel in Wermelskirchen : Straußenfarm bereitet sich auf drohende Vogelgrippe vor

Laufvögel in Wermelskirchen

Emminghausen Das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises warnt vor der Vogelgrippe. Noch ist in der Region kein Fall bekannt. Doch die Straußenfarm Emminghausen bereitet sich für den Ernstfall vor.

Wenn sie ihre zarten Köpfchen in die Luft recken, sind ausgewachsene Strauße bis zu 2,50 Meter hoch. Und selbst der Nachwuchs, der zuletzt im August geschlüpft ist, schafft es schon jetzt auf einen Meter Höhe. Auf der Straußenfarm in Emminghausen leben etwa 180 Laufvögel – und der Gedanke an die nahende Vogelgrippe, vor der das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises derzeit warnt, sorgt auch hier für verstärkte Aufmerksamkeit: „Natürlich beobachten wir die Entwicklungen aufmerksam“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Schnabel, die den täglichen Betrieb auf der Straußenfarm „schmeißt“. Grundsätzlich sei man aber erprobt, weil die Vogelgrippe zuletzt 2017 im Kreis grassierte.