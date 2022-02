Hohes Arbeitsaufkommen durch Führerschein-Umtausch : Straßenverkehrsamt des Kreises verstärkt den Service

Wermelskirchen/Rhein-Berg Derzeit müssen Bürger mit längeren Wartezeiten für ihren Termin beim Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises rechnen. Das soll sich durch eine kurzfristige Aufstockung des Personals bald ändern.

„Leider kommt es bei uns wie auch in anderen Behörden aktuell insgesamt zu längeren Bearbeitungszeiten“, so Anette Kupferschmidt-Fritz, Ordnungsdezernentin des Kreises. „Wir bedauern die damit einhergehenden Umstände für die Bürgerinnen und Bürger und arbeiten intensiv daran, Rückstände aufzuholen und Wartezeiten wieder zu verkürzen.“ Neben der personellen Unterstützung durch Mitarbeitende aus anderen Abteilungen, Ausbildungskräfte und einer extern eingestellten Mitarbeiterin, werden die zu Verfügung stehenden Termin-Zeitfenster temporär erweitert.

Informationen dazu finden Bürger auf der Website des Rheinisch-Bergischen Kreises unter www.rbk-direkt.de/Dienststelle.aspx?id=1005. Ergänzend bietet der Kreis für Anruferinnen und Anrufer künftig die Möglichkeit, Informationen zum Führerschein nach Themen sortiert abzurufen. Dieses zusätzliche Angebot per Telefon ist derzeit im Aufbau. Unter verschiedenen Menüpunkten lassen sich dann häufige Fragen auch ohne persönlichen Kontakt klären. Betroffene werden so rascher informiert und Mitarbeitende des Straßenverkehrsamtes entlastet. Falls dennoch individuelle Fragen offen sind, ist ein persönliches Gespräch auch weiterhin möglich.

Bedingt durch die Vorschriften zum Gesundheitsschutz und die Notwendigkeit, Termine zu vereinbaren, sind zudem die Kapazitäten seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt geringer. Daher werden derzeit einige Dienstleistungen auf dem Postweg angeboten, was arbeitsintensiver ist. Die aktuell längeren Bearbeitungszeiten hängen auch damit zusammen, dass Unterlagen von anderen Behörden oder den Antragstellenden nachgefordert werden müssen, was die Bearbeitungszeit verzögert.

Termine für Zulassungsanliegen beim Straßenverkehrsamt im Kreishaus Bergisch Gladbach werden über das Online-Tool des Kreises unter rbk3.rbkdv.de/TermineRBK/ oder per vorheriger E-Mail an zulassung@rbk-online.de vergeben. Führerschein-Angelegenheiten werden ebenfalls nach vorheriger Terminvereinbarung über das Online-Tool oder per E-Mail an fahrerlaubnisbehoerde@rbk-online.de bearbeitet.