Deep-Purple-Tribute-Konzert in Wermelskirchen Damen-Band aus Italien rockt Haus Eifgen

Einmal im Jahr ist im Haus Eifgen Besuch aus Italien angesagt, dann entern fünf Ladies die Biergarten-Bühne und huldigen dem legendären Sound von Deep Purple. Die nach einem der größten Purple-Hits, „Strange Kind Of Woman“, benannte Tribute-Band kann nach ihrem nunmehr fünften Konzert am sonnigen Samstagabend in Wermelskirchen zum Inventar gezählt werden und das Sommer-Open-Air zur guten Eifgen-Tradition.