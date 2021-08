Wermelskirchener Schulen in der Pandemie : Stoßlüften besser als Luftreiniger?

Wermelskirchen Selbst mit den mobilen Geräten muss im Winter frische Luft in die Klassenzimmer. Angedacht ist aktuell, dass mobile Luftfiltergeräte für die Klassenräume in Wermelskirchen besorgt werden, in denen die Fenster nur auf Kipp und nicht ganz zum Stoßlüften geöffnet werden können.

Das Versprechen klingt super: Mobile Luftreinigungsgeräte sollen virushaltige Partikel in Innenräumen reduzieren. Seit Monaten ist deshalb in der Diskussion, diese Luftreiniger in den Schulen der Stadt einzusetzen. Die Grünen fordern, dass die Geräte zum Herbst 2021 für Klassenräume in den Schulen in Wermelskirchen, in denen Kinder bis zu zwölf Jahren unterrichtet werden, angeschafft werden (wir berichteten). Etwas anders sieht das Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender WNKUWG, der auch Naturwissenschaftler ist: „In Räumen, wo man richtig lüften kann, haben die Luftreinigungsgeräte nichts zu suchen“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Auch im kalten Winter mache es mehr Sinn, die Klassenräume regelmäßig durchzulüften. Dabei würden ihn weniger die Anschaffungskosten der Geräte stören, sondern ihm ginge es um den Nutzen: „Wenn beim Stoßlüften frische, kalte Luft in den Raum kommt, drängt diese die abgestandene Luft erst nach oben und dann nach draußen“, erklärt Rehse, dessen Fraktion sich im April beim Landschaftsverband informiert habe. „Die Luftfilter hingegen ziehen die Luft nur an.“ Als Ersatz fürs aktive Lüften in der kalten Jahreszeit könnten die Luftreiniger deshalb nicht dienen. So auch die Einschätzung des Umweltbundesamts (UBA), das den Einsatz der mobilen Geräte nur in Ausnahmefällen und als flankierende Maßnahme empfiehlt.