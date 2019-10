Sport in Wermelskirchen : Stolze neue Gürtelträger beim Judoclub

Wermelskirchen Der Judoclub berichtet von souveränen und erstklassigen Prüfungen. Besonders die ehemaligen Blaugurtträger begeisterten die Prüfungskommission.

„Unsere Kids sind so toll!“ Dieser Satz fiel zwischen den Trainern und Betreuern des Prüfungslehrgangs beim JC Wermelskirchen immer wieder. Jeden Tag gab es gleich mehrere Beispiele von Hilfsbereitschaft und Kameradschaft zu bewundern. Heraus kamen souveräne und erstklassige Prüfungen, berichtet Katrin Seide. Besonders die ehemaligen Blaugurtträger begeisterten die Prüfungskommission. Luke Cabecana, Jannik Sokirko und Fee Schreiter zauberten ein meisterhaftes Programm auf die Matte. Während ihrer Prüfung zum blauen Gürtel ernteten Volker Stiefken und Helge von Grünberg verdient den meisten Applaus. Die beiden „Senioren“ stellten sich nicht nur der beeindruckenden Kulisse von mehr als 100 Zuschauern, sie agierten auch noch abwechselnd als Uke und Tori und beherrschten ihr Programm perfekt. In den Techniken stand ihnen die junge Manon Dörner in nichts nach, so dass sie ebenfalls souverän die Prüfung zum blauen Gürtel bestand. Auch Julius Glaser, Tolja Klaes und Ole Schmitz heimsten das Lob der Prüfer ein. Sie verließen mit der bestandenen Prüfung zum grünen Gürtel endgültig die zweifarbigen Stufen. Chris Burghoff, Phil Cabecana, Silas Frieg, Hannah Glauner, Mona Malischke, Grete Schmitz, Ida von Grünberg und Emma Becker sind nun berechtigt und verpflichtet, den orange-grünen Gürtel zur Judokleidung zu tragen.