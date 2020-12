Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Stiftung finanziert kostenfreie Corona-Tests

In Solingen ist am vergangenen Samstag ein Schnelltest-Zentrum eröffnet worden. Foto: Uwe Vetter

Burscheid/Wermelskirchen Die Klinik Wersbach baut eine Drive-in-Station in Burscheid auf dem Parkplatz des Hotel-Restaurants Gut Landscheid auf. Bürger aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis können dieses Gratis-Angebot nutzen.

(tei.-) An drei Tagen, vom 28. bis 30. Dezember, können sich Menschen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis kostenfrei auf den Coronavirus testen lassen. Kurt Lammert, Inhaber des Guts Landscheid in Burscheid und der Klinik Wersbach in Leichlingen-Witzhelden,. richtet auf dem Parkplatz des Hotel-Restaurants eine Drive-in-Station ein. Geschultes Klinikpersonal wird gratis die Schnelltests vornehmen, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.