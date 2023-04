Für Senioren in Wermelskirchen Steuerungsgruppe realisiert „In Form“-Projekte

„In den Arbeitsgruppen zeigte es sich, dass zwar viele Angebote für Senioren und Seniorinnen in Wermelskirchen bereits vorgehalten werden, es aber an einer Gesamtübersicht der Angebote fehlt“, stellte Christiane Beyer fest. Diesem Thema widmete sich demnach die Arbeitsgruppe „Soziale Teilhabe“. Thema war: „Wie kommen ältere Menschen an Informationen, was bereits für Senioren und Seniorinnen angeboten wird und vor allem: Wie kommen sie dann zum Veranstaltungsort, wenn sie auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind?“. Was alle Arbeitsgruppen ausgezeichnet habe, sei das große Interesse gewesen, selbst etwas zu bewegen, aktiv zu werden und sich auch ehrenamtlich zu engagieren, zog die „In Form“-Steuerungsgruppe, der Christiane Beyer auch angehört, nach der Werkstatt-Veranstaltung Bilanz: „Allen Arbeitsgruppen gemein war die Erkenntnis, dass viele Angebote sich deutlich besser umsetzen lassen, wenn sich verschiedene Gruppen sowie Akteurinnen und Akteure besser vernetzen und kooperieren. Gemeinsam kann mehr auf die Beine gestellt werden, so die einhellige Meinung aller Beteiligten.“