Sternsinger in Wermelskirchen : „Mir ist es wichtig, Sternsinger zu sein“

Info

Wermelskirchen Die Sternsinger aus St. Michael sind an folgenden Haltestellen anzutreffen: am Freitag, 7. Januar von 10 bis 12 Uhr an der Bushaltestelle am Rathaus, von 10.15 bis 11 Uhr am Lidl in der Thomas Mann-Straße, von 10.30 bis 10.45 am Altenzentrum am Vogelsang; am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 11 Uhr wieder am Lidl und zeitgleich am Edeka Im Belten und von 11 bis 12 Uhr am Netto in Tente; am Sonntag, 9. Januar, von 10 bis 10.15 Uhr zeitgleich an der evangelischen Stadtkirche und am Gemeindehaus Tente, von 10.15 bis 11 Uhr und von 12 bis 12.15 Uhr an der Katholischen Kirche St. Michael.

Dabringhausen Die Sternsinger sind an folgenden Haltestellen „im Dorf“ zu Gast: Samstag, 8. Januar, von 10 bis 13 Uhr am Edeka und jeweils von 16.30 bis 17 Uhr und von 17.45 bis 18.15 Uhr an der katholischen Kirche in Grunewald.