Katholische Gemeinde St. Apollinaris in Grunewald Sternsinger auch wieder in Dabringhausen unterwegs

Nach ihren Angaben machen sich etwa 20 Sternsingerkinder auf, um den Segen zu den Menschen in Dhünn und Dabringhausen zu bringen. „Die Spenden gehen an das Kindermissionswerk in Aachen, das damit Kinderhilfsprojekte in der ganzen Welt unterstützt“, berichtet sie. Das Motto laute „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Die Aktion findet vom 29. Dezember bis 7. Januar statt. In diesen Tagen werden die Häuser an den Straßen Dhünn-Neuenweg, Arnzhäuschen, Schürholz, Wenschebach, Irlenweg, Grunewald, Ketzberg, Forthausen und Engerfeld besucht. Ebenfalls besucht wird das Altenheim von „carpe diem“ in Dabringhausen.